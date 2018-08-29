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Area road closures due to flooding

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Posted: Aug 28, 2018 04:06 AM CDT

Updated: Aug 29, 2018 04:17 AM CDT

(LIST WILL BE UPDATED AS INFORMATION IS AVAILABLE) 

LA CROSSE

-Total Closure: STH 162 South (CTH N to Coon Valley)
-One Lane Open: STH 35 - South of the City of La Crosse within La Crosse County opened to a single lane at 4:00pm Tuesday with flagging operations by the BNSF Railroad.

County Highway Closures
- CTH - MM, (Hwy 14 to STH 14) Bridge out by Shrine
- CTH - NN (all)
- CTH - H (STH 33 to CTH G)
- CTH – J (STH 16 to CTH U)
- CTH – YY (STH 33 to STH 14)

VERNON COUNTY 

CEDAR VALLEY RD
HILLTOP RD
KREIBICH LN
STATE ROAD 162
COUNTY ROAD P
COUNTY ROAD P/SNOWFLAKE CURVE
COUNTY ROAD PC
COUNTY ROAD X
SAUGSTAD/KOLBO
COUNTY ROAD P/PERKINS HILL
WEISTER CREEK
ELDERMAN RD
KNAPP VALLEY RD
KELBEL RD
CORNELL LN
COUNTY ROAD B/SVEUM RIDGE RD
KOLL RD
STATE HIGHWAY 162/NORTH OF COON VALLEY
US HIGHWAY 14/CORNELL LN

US HIGHWAY 14/STATE HIGHWAY 162

US HIGHWAY 14/HWY 61 TO SUGAR GROVE RD, BOTH LANES BLOCKED
TAINTER RD
HENRYS LN
KUEHN RD
WILLENBURG RD
BEAVER CREEK RD
GARNER HILL RD
KOUBA VALLEY RD
MCKENZIE RD
ST PATRICKS RD
LIETKE LN
NEWTON RD
SOUTH CREEK RD
STATE HIGHWAY 33 
COUNTY ROAD Y @ RUNGE HOLLOW
HELGESON RD
DAY CREEK ROAD-TO E KICKAPOO ST
EAST RIVER RD -TO CTY RD U
STATE HIGHWAY 131/COUNTY ROAD S
COUNTY ROAD S
STATE HIGHWAY 56 @ LIBERTY
TUNNELVILLE RD
GARDEN/SOUTH (33/131)
STATE HIGHWAY 131 NORTH OF LAFARGE
STATE HIGHWAY 82 W OF HIGHWAY 131
COUNTY ROAD JJ
GILBERTSON RD
SEASBRANCH RD 
SPRINGVILLE RD
STATE HIGHWAY 56-BEFORE STATE HIGHWAY 82
COUNTY ROAD S
COUNTY ROAD S & AMES HILL RD
E BLOOMINGDALE TO S TO BLOOMINGDALE
S ELK RUN RD/COUNTY ROAD SS
TUNNELVILLE RD
DUCK CREEK RD
KIRKING RD
WEMMER RD
N ELK RUN RD
COUNTY ROAD F/CASS VALLEY RD
COUNTY ROAD Q
COUNTY ROAD Z/ZZ
HOFF VALLEY RD
STATE HIGHWAY 131 ROCKTON TO ONTARIO
STATE HIGHWAY 131/COUNTY ROAD P
STATE HIGHWAY 131/DOWNING RD
STATE HIGHWAY 80
COUNTY ROAD F- MT TABOR
STATE HIGHWAY 131 FROM READSTOWN TO VIOLA

VALLEY AVE S OF COUNTY ROAD P

TRAFFIC STOPPED SOUTHBOUND ON US 14 AT HWY 27/82 & COUNTY ROAD T

US 14 & 61 SHUT DOWN IN READSTOWN

 

JUNEAU COUNTY

HIGHWAY 58 FROM MAUSTON TO LA VALLE FROM HIGH WATER

PARTS OF HIGHWAY 33 BETWEEN WONEWOC & UNION CENTER 

HIGHWAY 80 BETWEEN NEW LISBON & ELROY

 

SAUK COUNTY

HIGHWAY 33 NORTH OF TWIN PINE ROAD DUE TO FLOODING - CLEARED

HIGHWAY 33, BOTH DIRECTIONS, AT SPRINGER RD

 

MONROE COUNTY

HIGHWAY 131 BETWEEN NORTHDALE AVENUE AND PARK STREET BECAUSE OF FLOODING

HIGHWAY 27 BETWEEN COUNTY J AND LAKE ROAD BECAUSE OF FLOODING

 

CRAWFORD COUNTY

WIS 131 & WIS 171 - BOTH LANES BLOCKED

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