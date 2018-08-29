Area road closures due to flooding
(LIST WILL BE UPDATED AS INFORMATION IS AVAILABLE)
LA CROSSE
-Total Closure: STH 162 South (CTH N to Coon Valley)
-One Lane Open: STH 35 - South of the City of La Crosse within La Crosse County opened to a single lane at 4:00pm Tuesday with flagging operations by the BNSF Railroad.
County Highway Closures
- CTH - MM, (Hwy 14 to STH 14) Bridge out by Shrine
- CTH - NN (all)
- CTH - H (STH 33 to CTH G)
- CTH – J (STH 16 to CTH U)
- CTH – YY (STH 33 to STH 14)
VERNON COUNTY
|CEDAR VALLEY RD
|HILLTOP RD
|KREIBICH LN
|STATE ROAD 162
|COUNTY ROAD P
|COUNTY ROAD P/SNOWFLAKE CURVE
|COUNTY ROAD PC
|COUNTY ROAD X
|SAUGSTAD/KOLBO
|COUNTY ROAD P/PERKINS HILL
|WEISTER CREEK
|ELDERMAN RD
|KNAPP VALLEY RD
|KELBEL RD
|CORNELL LN
|COUNTY ROAD B/SVEUM RIDGE RD
|KOLL RD
|STATE HIGHWAY 162/NORTH OF COON VALLEY
|US HIGHWAY 14/CORNELL LN
|
US HIGHWAY 14/STATE HIGHWAY 162
US HIGHWAY 14/HWY 61 TO SUGAR GROVE RD, BOTH LANES BLOCKED
|TAINTER RD
|HENRYS LN
|KUEHN RD
|WILLENBURG RD
|BEAVER CREEK RD
|GARNER HILL RD
|KOUBA VALLEY RD
|MCKENZIE RD
|ST PATRICKS RD
|LIETKE LN
|NEWTON RD
|SOUTH CREEK RD
|STATE HIGHWAY 33
|COUNTY ROAD Y @ RUNGE HOLLOW
|HELGESON RD
|DAY CREEK ROAD-TO E KICKAPOO ST
|EAST RIVER RD -TO CTY RD U
|STATE HIGHWAY 131/COUNTY ROAD S
|COUNTY ROAD S
|STATE HIGHWAY 56 @ LIBERTY
|TUNNELVILLE RD
|GARDEN/SOUTH (33/131)
|STATE HIGHWAY 131 NORTH OF LAFARGE
|STATE HIGHWAY 82 W OF HIGHWAY 131
|COUNTY ROAD JJ
|GILBERTSON RD
|SEASBRANCH RD
|SPRINGVILLE RD
|STATE HIGHWAY 56-BEFORE STATE HIGHWAY 82
|COUNTY ROAD S
|COUNTY ROAD S & AMES HILL RD
|E BLOOMINGDALE TO S TO BLOOMINGDALE
|S ELK RUN RD/COUNTY ROAD SS
|TUNNELVILLE RD
|DUCK CREEK RD
|KIRKING RD
|WEMMER RD
|N ELK RUN RD
|COUNTY ROAD F/CASS VALLEY RD
|COUNTY ROAD Q
|COUNTY ROAD Z/ZZ
|HOFF VALLEY RD
|STATE HIGHWAY 131 ROCKTON TO ONTARIO
|STATE HIGHWAY 131/COUNTY ROAD P
|STATE HIGHWAY 131/DOWNING RD
|STATE HIGHWAY 80
|COUNTY ROAD F- MT TABOR
|STATE HIGHWAY 131 FROM READSTOWN TO VIOLA
|
VALLEY AVE S OF COUNTY ROAD P
TRAFFIC STOPPED SOUTHBOUND ON US 14 AT HWY 27/82 & COUNTY ROAD T
US 14 & 61 SHUT DOWN IN READSTOWN
JUNEAU COUNTY
HIGHWAY 58 FROM MAUSTON TO LA VALLE FROM HIGH WATER
PARTS OF HIGHWAY 33 BETWEEN WONEWOC & UNION CENTER
HIGHWAY 80 BETWEEN NEW LISBON & ELROY
SAUK COUNTY
HIGHWAY 33 NORTH OF TWIN PINE ROAD DUE TO FLOODING - CLEARED
HIGHWAY 33, BOTH DIRECTIONS, AT SPRINGER RD
MONROE COUNTY
HIGHWAY 131 BETWEEN NORTHDALE AVENUE AND PARK STREET BECAUSE OF FLOODING
HIGHWAY 27 BETWEEN COUNTY J AND LAKE ROAD BECAUSE OF FLOODING
CRAWFORD COUNTY
WIS 131 & WIS 171 - BOTH LANES BLOCKED
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