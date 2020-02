News 8 Sports Round Up – April 26, 2018

College Softball

UW-Platteville 5, UW-La Crosse 4

UW-Platteville 4, UW-La Crosse 3 (F/10)

College Baseball

Winona State 9, Minnesota-Duluth 5

High School Softball

Luther 5, Westby 4

Westby 7, Luther 6

Holmen 13, Logan 0

Holmen 17, Logan 12

Onalaska 5, Central 4

Arcadia 5, G-E-T 0

G-E-T 5, Arcadia 4

Melrose Mindoro 14, Eleva Strum 4

Brookwood 7, New Lisbon 0

Brookwood 13, New Lisbon 2

Ithaca 4, Seneca 0

Alma Center Lincoln 13, Augusta 5

Cashton 11, Wonewoc-Center 0

Cashton 6, Wonewoc-Center 4

Blair-Taylor 13, Loyal 3

C-FC 4, Eau Claire Immanuel 1

Independence-Gilmanton 19, Whitehall 1

Mankato East 1, Winona 0

Houston 16, Mabel-Canton 7

GLMOK 3, Caledonia 2

High School Baseball

Onalaska 14, Central 6

Holmen 6, Logan 1

Tomah 18, Aquinas 8

Sparta 3, West Salem 2

Melrose-Mindor 5, Eleva-Strum 2

Cashton 21, Wonewoc-Center 4

Cashton 6, Wonewoc-Center 0

Eau Claire Immanuel 2, C-FC 1

Alma Center Lincoln 13, Augusta 2

La Crescent 12, Chatfield 2

Houston 19, Mabel-Canton 9

Caledonia 15, GLMOK 4

Girls Soccer

Aquinas 2, Central 0

Onalaska 3, Logan 0

Prairie du Chien 2, Richland Center 0

Girls Tennis

Sparta 9, Black River Falls 6

Boys Tennis

Central 5, Onalaska 2

Aquinas 5, Tomah 2

Baldwin-Woodville 4, Black River Falls 3

Cotter 4, Lake City 3

